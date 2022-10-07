Bakan Nebati asgari ücrete zammını açıkladı: En az 3.725 TL!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında 2023 yılı asgari ücret zammı için dikkat çeken bir açıklamada bulunarak "asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde olacak" dedi. Bakan Nebati'nin bu açıklamasının üzerine Haber3.com olarak "muhtemel", "minimum" asgari ücret zammını hesapladık.

HABER3COM - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. “Sert frene basmıyoruz, artış hızının azalması lazım" diyen Bakan Nebati, "Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle azalmasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Enflasyon Türkiye'nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılıyor," iddialarında bulunan Nebati, asgari ücrete 2023 yılında yapılacak zam oranı için de tüyoyu verdi.

Nebati asgari ücrete ilişkin ise ''2002'den beri asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde olacak'' ifadelerini kullandı.

MİNİMUM YÜZDE 67,73 ZAM

Bakan Nebati'nin bu açıklaması milyonlarca çalışanda "%67,73'ün üzerinde zam gelecek" beklentisi yarattı. Çünkü son olarak 3 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu 12 aylık ortalama enflasyonu %59,91 olarak açıklasa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son açıklamasında 2022 yıl sonu enflasyonu için % 67,73 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin dediği gibi enflasyonun üzerinde bir zam gelecek olursa asgari ücrete bugünün verilerine göre minimum %67,73 oranında zam gelmiş olacak.

NET ASGARİ ÜCRET 3.725 TL ZAMLANARAK, 9.225 TL OLUR

Hatırlanacağı gibi bu yıl rekor üstüne rekor kıran enflasyon rakamları sonrasında asgari ücrete 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere ara zam yapılmış ve asgari ücret net 5.500,35, brüt 6.471 TL olarak açıklanmıştı. Bu rakamların üzerine TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisiyle zam gelecek olsa, 2023 yılı asgari ücret net 3.725,38 TL artışla 9.225,73 TL'ye, brüt olarak da 4.382,80 TL artışla 10.853,80 TL'ye yükselmiş olacak.

"ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE" SÖZÜ

Tabi bu rakamlar "minimum" muhtemel zam oranı. Çünkü Bakan Nebati bugünkü canlı yayında "2002'den beri asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde olacak" dedi.

Bekleyip göreceğiz...