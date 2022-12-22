Bakan Nebati'den asgari ücret için tepki çeken hesaplama

2023 yılında asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruş olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Bu 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından asgari ücrete dair paylaşımda bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net 8 bin 500 TL 80 Kurul olarak açıklanan 2023 asgari ücretteki zam oranına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret zammının 2023 yıl sonu enflasyon hedefinin üzerinde olduğunu belirtti.

Bakan Nebati'nin 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücreti, 2023 yılı sonu enflasyon beklentisiyle kıyaslaması tepki çekti.

Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 22, 2022

Nebati yaptığı açıklamada, "Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın alım gücünün ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi en önemli önceliklerimizden biri olmuştur. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşımızın refahını gözetirken, diğer yandan üretim çarklarının ülke ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağlıyoruz. Enflasyonla mücadelemizi ve enflasyondan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklandığı üzere net 8.506,80 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık. Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2023 ASGARİ ÜCRETİ ERDOĞAN AÇIKLADI

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 10 bin 8 TL olacak.

Buna göre 2022 Ocak ayına göre artış yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66 olarak gerçekleşti.

Öte yandan kritik toplantıya Türk-İş katılmadı. Türk-İş 9 bin liranın altında olursa anlaşmaya varmayacaklarını açıklamıştı. Türk-İş'in söz konusu zam rakamına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.

2023 asgari ücret dökümü:

Net ücret: 8 bin 506,80 TL

Brüt ücret: 10 bin 8 TL

Ocak 2022'ye göre artış: Yüzde 100

Temmuz 2022'ye göre artış: Yüzde 54,66

Yıllık ortala artış: Yüzde 74,43