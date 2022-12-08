Bakan Vedat Bilgin açıkladı: ''EYT'de yaş sınırı belli oldu''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "TBMM Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor.

Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.

Düzenlemeden 2 milyon kişinin yararlanacağı, bunlardan 300 bininin kamuda, 1 milyon 700 bininin ise özel sektörde çalıştığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 700 bin kişinin emekliliğini kaldırabileceği yönünde bir rapor sunuldu. 2 milyona yakın kişinin bir anda emekli olmasının bütçe üzerinde çok ağır bir yük yaratacağı ifade edildi. Bu gerekçelerle yaş sınırı gündeme getirildi.

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ TOPLANTISI

Bu gelişmelerin ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi toplantısı yapıldı. Beştepe'deki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanı sıra ekonomi kurmayları da yer aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihte yasanın çıkması sonrasında emeklilik için yaş şartı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.