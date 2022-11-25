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  4. Bakan'dan ''asgari ücrete %50 zam olur mu'' sorusuna bu yanıtı verdi

Bakan'dan ''asgari ücrete %50 zam olur mu'' sorusuna bu yanıtı verdi

Bakan'dan ''asgari ücrete %50 zam olur mu'' sorusuna bu yanıtı verdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" diyerek, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında oldukları yanıtını verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok" dedi.

 

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