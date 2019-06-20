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  4. 20 Haziran 2019 20:44

Bakanlık açıkladı: 4321 personel alınacak !

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu yıl 4321 personele istihdam sağlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık açıkladı: 4321 personel alınacak !
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz.

Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..."

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