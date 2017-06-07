Bayram tatili 9 gün olacak mı ?

Eğitim İş Genel Merkezi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, öğretmenlerin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı sonunda yapacakları seminer çalışmasının bayram sonrasında kalan ve ilgili yönetmelikte de belirtildiği üzere iki haftadan sonra ücret ödenmeyecek olan 28-29-30 Haziran’da idari izinli olması istendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvuruyu kabul etmesi durumunda öğretmenler, Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil yapabilecek.

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık imzasıyla yapılan başvuruda, öğretmenlerin 12-16 Haziran döneminde kendi okullarında ilgili genel müdürlüklerin planlamaları, dönemin değerlendirilmesi ve müfredat eğitimi ana başlıklarıyla çalışmalar yapılacağı, diğer haftalarda ise istedikleri il ve ilçelerde katılmalarının mümkün olacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Başvuruda öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi olan haziran ve eylül dönemlerinde mevzuat gereği iki haftayla sınırlı olarak ücret aldıkları gerçeğinin de göz önüne alınması ve bir yıl boyunca yorulan öğretmenlerin mağduriyetine yol açılmaması istendi. Buna göre bayram sonrasına kalan 28-29-30 Haziran tarihlerinde öğretmenlerin idari izinli sayılmaları ve öğretmenlerin planlama yapabilmeleri için bir an önce resmi bir yazıyla bunun duyurulması talep edildi.

Balık, bayram tatili için memleketlerine gidecek öğretmenlerin üç gün için geri dönmemeleri gerektiğini belirterek, birçok öğretmenin memleketinden uzak kentlerde görev yaptığını, ek ders ücreti de ödenmeyecek bu üç gün için ciddi ekonomik kayba uğrayacağını söyledi. Balık, bu üç günde öğretmenlerin idari izinli sayılması durumunda hem ekonomik kaybın önleneceği hem de öğretmenlerin yorucu bir eğitim-öğretim yılı sonunda bayram tatilini 9 gün yapma imkanına kavuşacaklarını kaydetti.