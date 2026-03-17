  4. Bayramda çalışacak olanlar dikkat! İsa Karakaş ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesapladı

Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda tatil yapmak yerine çalışmayı tercih eden milyonlarca işçi için ek ödeme detayları netleşti. 2026 yılı asgari ücret verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bayram mesaisi ücretleri 4.400 TL'yi aşabiliyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, arife günü ve bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda değişen "2,5 kat" kuralının detaylarını açıklayarak çalışanlara ödenmesi gereken ücretleri tek tek hesapladı.

Cuma günü başlayacak ve Pazar günü bitecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, bayram süresince görev yapacak çalışanların alacağı ilave ücretler gündemdeki yerini aldı.

TGRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı brüt asgari ücret rakamları üzerinden yaptığı teknik analizle, bayramda çalışmanın bordroya yansımasını kalem kalem açıkladı.

Günlük Yevmiye Nasıl Hesaplanıyor?

2026 yılı için brüt asgari ücretin 33.030 TL olarak uygulanmasıyla birlikte, bir çalışanın günlük brüt kazancı 1.101 TL seviyesine ulaştı. İş Kanunu uyarınca, resmi tatillerde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için bir tam yevmiye tutarında ilave ücret ödenmesi zorunlu.

Hafta Sonu ve Fazla Mesai Faktörü: 2,5 Kat Ödeme

Bu yılki Ramazan Bayramı'nın Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelmesi, ödeme dengelerini değiştiriyor. İsa Karakaş, hafta tatili ile bayramın çakışması durumunda hesaplamanın nasıl değişeceğini şu sözlerle aktardı:

"Eğer işçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamışsa ve bayram günü de çalışıyorsa, alacağı ücret 2 değil, 2,5 katına çıkar. Hem bayram yevmiyesi hem de fazla mesai farkı bu tutara eklenir."

Arife Günü ve Emeklilik Avantajı

Arife günü yapılan yarım günlük çalışmalar için de yarım yevmiye ek ödeme yapılması gerektiğini hatırlatan Karakaş, bu ek ödemelerin sadece bugünkü kazancı değil, geleceği de etkilediğini vurguladı. Bayram mesaileri üzerinden ödenen SGK primleri, uzun vadede emekli maaşlarının artışına da doğrudan katkı sağlıyor.

Özetle Bayram Kazancı:

Normal Bayram Günü: 1 yevmiye + 1 yevmiye ilave.
Hafta Sonuna Denk Gelen Gün: 1 yevmiye + 1,5 yevmiye ilave (Mesai dahil).
Toplam Kazanç: 4 günlük periyotta 4.400 TL’yi aşan ek gelir imkanı.

 

