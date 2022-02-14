  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Beyaz yakalıların sadece yüzde 3'ü ofise tam zamanlı dönmek istiyor

Beyaz yakalıların sadece yüzde 3'ü ofise tam zamanlı dönmek istiyor

Beyaz yakalıların sadece yüzde 3'ü ofise tam zamanlı dönmek istiyor

10 bin kişiyle yapılan bir ankete göre ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı olarak iş yerinde çalışmaya dönmek istiyor.

Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.

 Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu.

Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.

ŞİRKETLERİN HİBRİT MODELE GEÇMESİ BEKLENİYOR
Kovid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının 'hibrit' denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.

Etiketler beyaz yaka ofis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müstehcen fotoğraf paylaşınca ünlü futbolcu takibi bıraktı
Bu pozlardan sonra Defne Samyeli'nin hem 50 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna kim inanır ?
Banka dekontuna yazdığı bu not yüzünden tazminat ödedi
İslam Memiş, hükümetin yastık altı altın planına itiraz etti
ASAL Şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı: Barajı Sadece 4 parti geçebiliyor
Muhalefet liderlerinin zirvesinde Davutoğlu'ndan sürpriz öneri
KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu
Manukyan'ın dairelerini kiraya veren müdüre soruşturma
Muharrem Sarıkaya canlı yayındaki tokat skandalı sonrası geri döndü
Altın sert yükseldi; dolar ve euro da takipte!