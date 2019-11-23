Binlerce öğretmen Ankara'da sokağa indi

Avrupa genelinde 11 milyondan fazla öğretmeni temsil eden Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi’nden (ETUCE) de mitinge destek mesajı gönderdi.

ETUCE’nin gönderdiği mesajda, “Tüm Avrupa’da 11 milyondan fazla öğretmeni temsil eden ETUCE, Türkiye’deki öğretmenlerin ve öğrencilerin, diğer konularla birlikte, aşağıdaki taleplerinin yanındadır” denilerek şu talepler sıralandı:

– Öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sorunlarının çözümü,

– Tüm eğitim çalışanları için güvenceli ve kadrolu istihdam,

– Vergide adalet ve eğitim çalışanlarının vergi diliminin yüzde 10’da sabitlenmesi,

– Herkes için nitelikli ve kamusal eğitimin güvence altına alınması,

– Eğitimdeki piyasalaşma ve gericileşme pratiklerinin sonlandırılması,

– Barış akademisyenlerinin acilen ihraç edildikleri üniversitelere iade edilmeleri de dahil olmak üzere ihraç edilen eğitim ve bilim emekçilerinin görevlerine iade edilmesi.

‘O BÜTÇE SARAYIN BÜTÇESİ DEĞİL’

‘Haklarımız, Geleceğimiz ve Öğrencilerimizin Eğitim Hakkı İçin’ şiarıyla düzenlenen mitingde konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin ise şunları söyledi, “Başka işlerde çalışırken iş cinayetlerinde, geleceğe dair, ‘artık umudum kalmadı’ diyerek intihar etmiş ataması yapılmayan tüm arkadaşlarımız için bugün Ankara’dayız. Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde diyor ki, ‘mesele maliyet meselesi’. Meslektaşlarımızın umutları, okulsuz, öğretmensiz bırakılan öğrencilerimizin eğitim hakkı maliyet meselesi olamaz. O bütçe sarayın, iktidarın bütçesi değil. O bütçe halkın bütçesi. Eğitim ve bilim emekçilerinin öğrencilerin bütçesi.”

‘GÜVENCESİZLİĞE KARŞI BURADAYIZ’

Sözleşmeli, ücretli denilerek güvencesiz çalışmanın dayatıldığını belirten Aydoğan, “Geçtiğimiz günlerde ‘mesleğimi yapmanın pamuk ipliğine bağlı olduğunu duymaktan yoruldum’ diyerek bir arkadaşımız yaşamını sonlandırdı. Günler geçmesine rağmen MEB ailesiyle, sevdikleriyle, meslektaşlarıyla acısını paylaşma noktasında bir açıklama yapmadı. İktidarın eğitim ve bilim emekçilerine bakışının fotoğrafı işte bu. Güvencesiz çalıştırılan öğretmen arkadaşlarımız için buradayız, ücretli güvencesiz çalıştırılan ataması yapılmadığı için iş cinayetleriyle, intiharlarla kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buradayız” diye konuştu.

Kadrolu, ücretli sözleşmeli öğretmen ayrımını reddettiklerini söyleyen Aydoğan, “3 ay yatıyorlar yarım gün çalışıp tam maaş alıyorlar’ diyenleri de sözleşmeli arkadaşlarımıza ‘Ya eşinizi ya işinizi tercih edeceksiniz’ cümlelerinizi de unutmayacağız. Bizim mücadelemiz mesleğime haklarımıza sahip çıkma mücadelesi. Bizim mücadelemiz öğrencilerimiz çocuklarımız içindir. Bu topraklarda en yüksek sesle sloganlarımızı çocuklarımız için attık” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇIĞLIKLARINI UNUTTURMAYACAĞIZ’

Eğitime yok denilen bütçenin yıllardır teşvik adı altında özel okul patronlarına aktarıldığını ifade eden Aydoğan, “En yoksul ailelerin çocukları örgün eğitim dışında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor, çocuklarımızın eğitim hakkı için buradayız. Gerici, ırkçı, cinsiyetçi müfredat ile kütüphane ve spor salonlarımızın olmadığı okullarda zorunlu mescitle, imam hatipleştirme ile, zorunlu din dersi ile laik eğitim yok edildi. Aladağ yanmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin çığlıklarını biz unutmadık unutturmayacağız” dedi.

Konuşmasında proje okullarına, zorunlu din derslerine karşı mücadele eden velileri de selamlayan Aydoğan, “Cemaatlerle protokollerini tanımayacağız. Laik, bilimsel, demokratik, ana dilde eğitim mücadelesini sürdüreceğiz” dedi. Miting türküler ve halaylarla sona erdi. (HABER MERKEZİ)



