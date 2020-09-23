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  4. 23 Eylül 2020 17:05

Bir ilde daha mesai saatleri değişti

Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti.

Bir ilde daha mesai saatleri değişti
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için kamu kurum ve kuruşlarındaki mesai saatlerini düzenledi.

Buna göre, kentteki mesai saatleri 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren 08.30-17.30 olarak belirlendi.

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