Çalışanın yemek ve yol ücretine yüzde 50 zam

Milyonlarca çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına Yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi.

Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi.

Böylece yüzde 50 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1.224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu.

Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı.

Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.