Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu

Bu yıl ara zamsız kalan asgari ücret nedeniyle milyonlarca çalışan enflasyon karşısında ezilmeye devam ederken, Türkiye'de çalışanlarına ara zam yapan şirketler belli oldu.

Türkiye'de milyonlarca çalışan iktidardan asgari ücrete ara zam bekliyordu ancak olmadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl başından bu yana dediği gibi asgari ücretli Ağustos ayına ara zamsız girdi.

Türkiye'de her gün artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, yağmur gibi yağan zamlar nedeniyle artık bırakın ay sonunu haftanın sonunu bile getiremeyen milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılmamasının ardından gözünü kendi patronlarına çevirdi.

Ancak burada da çalışanlar ikiye ayrıldı... Patronlarından ara zam alan çalışanlar ve patronlarından ara zam alamayan çalışanlar...

Özel sektörde nitelikli eleman sıkıntısının had safhada olduğu bu süreçte, bazı şirketler çalışanların için elini cebine attı ve maaşlarına farklı oranlarda ara zam yaptı.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Turkcell’den IGA’ya, Eczacıbaşı’ndan Sabiha Gökçen’e, Garanti BBVA’dan Yapı Kredi’ye birçok şirket, çalışanlarına ara zam yaptı. Şirketler, yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranlarda zam yapama kararı aldı.

İşte çalışanlarına ara zam yapan o şirketler ve yaptıkları ara zam oranları:

Eczacıbaşı Topluluğu: Müdür altı beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlara yüzde 20 ara dönem artışı yaptığını açıkladı.

Abalıoğlu Holding çalışanlarına yüzde 20 oranında ara zam yaptı.

Aydın Group’a bağlı Aydın Boru ve Hydro Tube da çalışanlarıan yüzde 25 zam yaptı.

Çukurova Kimya çalışanlarına yüzde 20 oranında ara zam yaptı.

Arıkan Group, Temmuz 2024 itibarıyla çalışanlarına yüzde 27 oranında ara zam yaptığını açıkladı. Şirket, "Bizimle kazan" felsefesiyle tüm ekosistemini desteklemeyi hedefliyor.

Garanti BBVA’da ortalama zam yüzde 27,5 zam yapıldı.

Çelebi Yer Hizmetleri: Maaş ve yan haklarda yüzde 25 artış yapma kararı aldı.

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ise Haziran 2024 de dahil olmaz üzere yüzde 31.2 oranında zam yapma kararı aldı.

ELLE, Aralık 2024 sonuna kadar mevcut maaşlar üzerinden tüm çalışanlarının hesabına her ay yüzde 20 ilave enflasyon destek ödemesi yatıracağını bildirdi.

IGA: Yüzde 20 ara zam yaparken performans yönetim sistemi ve prim sistemini de ekledi.

Konyalı Saat, çalışanlarına yüzde 27 zam yaptığını duyurdu.

Saat&Saat, mağaza ve merkez ayırımı yapmadan tüm çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı: Çalışan maaşlarına Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25 ara zam yaptığını açıkladı.

Turkcell: Çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapma kararı aldı.

Uludağ İçecek,Tiryaki Agro, Danone ve Evyap’ın ara zam oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Yapı Kredi Bankası’nda ara zam oranı yüzde 27,73 olarak belirlendi.