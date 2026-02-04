Çalışma hayatının uzman ismi yeni bir EYT ve Kademeli Emeklilik yasa teklifi Meclis'teyken uyardı

Türkiye'de milyonlarca çalışan yeni bir Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile birlikte Kademeli Emeklilik düzenlemesini beklerken kötü haberi sosyal güvenlik ve çalışma uzmanı Özgür Erdursun verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar süresince "bana sakın bununla gelmeyin" demesine rağmen AK Parti tarafından son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde apar topar yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan milyonlarca çalışan hem yeni bir EYT hem de Kademeli Emeklilik düzenlemesini bekliyor.

Özellikle EYT kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalılar için planlanan, çalışanların yaş, prim ve gün şartlarını sigorta başlangıç tarihine göre kademeli biçimde tamamlamasını öngören kademeli emeklilik sistemi milyonlarca çalışanın uzun yıllardır en büyük taleplerinden biri...

İktidara yakın yayın organlarında sık sık "kademeli emeklilik geliyor" haberleri yer alsa da iktidarın önünde şu an yeni bir EYT ya da Kademeli Emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, sesini duyurmak için “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi platformlar aracılığıyla hak arayışlarını sürdürürken, AK Parti iktidarının uzun süredir sessizliğini koruduğu "kademeli emeklilik" için ilk resmi adım CHP'den geldi. CHP Milletvekili Cevdet Akay çalışanların yaş ve prim gün şartlarını sigorta başlangıç tarihine göre kademeli biçimde de tamamlamasını öngören kademeli emeklilik düzenlemesi için yasa teklifini geçtiğimiz Kasım ayında TBMM'ye sunmuştu.

CHP'li Akay tarafından 2 Kasım'da TBMM'ye sunulan kademeli emeklilik yasa teklifiyle birlikte 1999-2008 arasında sigortalı olan çalışanların yaş ve prim şartlarına göre kademeli şekilde emekli olması hedeflenirken, uzmanlar, düzenlemenin tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte yürürlüğe girmesi halinde yüzbinlerce kişiye erken emeklilik imkanı sağlayacağını belirtiyor.

sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Özgür Erdursun kötü haberi verdi.

Türkiye'de şu an yaklaşık 1,5 milyon çalışanın yeni bir EYT düzenlemesi beklediğini belirten Özgür Erdursun, "EYT’den geriye kalan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Bu kişiler de emekli olduktan sonra Türkiye’de aylık bazda emeklilik için müracaat edenlerin sayısı ciddi biçimde azalacak" ifadelerini kullandı.

2030 yılına işaret eden Özgür Erdursun, "Şu anda dul ve yetimler hariç yaklaşık 12,5 milyon emekli var. Yeni emeklilik başvuruları, vefat eden emeklilerin sayısının altında kalacak. 2030’dan sonra emeklilik için başvuranların sayısı çok ciddi biçimde azalacak. Engelli emekliliği ve vergi indirimli emeklilik de kaldırıldığı için EYT dışındaki başvurular iyice düşecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde aylık yaklaşık 40 bin emekli başvurusu yapıldığını kaydeden Erdursun, 2030 yılından sonra bu başvurunun 500-1000 sayısının altına düşeceğini ileri sürdü. Erdursun, kademeli emeklilik çıkmazsa birkaç yıl sonra SGK’ya emeklilik için başvuran neredeyse kimsenin kalmayacağını söyledi.

SGK Uzmanı Erdursun, şöyle konuştu:

“5-8 yıl içinde emekli sayısı 15 milyonlara kadar düşebilir. Çünkü 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar yaş beklemek zorunda. 2008 sonrası sigortalılar ise 65 yaşa kadar prim ödeyecek.”

Hatırlanacağı gibi Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartını getirmiş ve bu durum birçok sigortalının emekliliklerini ertelemesine yol açmıştı. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaş haddine takıldıkları için emekli olamayanlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmiş olmasa da, milyonlarca kişi bu konuda yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminden düşmüyor.