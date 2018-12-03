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  4. 03 Aralık 2018 13:18

DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalı

DİSK, düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı için asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı.

DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalı
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) İstanbul Mimarlar Odası'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir" ifadelerini kullandı. 

Asgari ücret pazarlığının sıradan bir pazarlık olmadığını belirten Çerkezoğlu, "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" diye konuştu.
 
 
 

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