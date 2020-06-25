Emekliden kesilen ücretler iptal edilecek mi ?

Gürer’in sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret uygulamasının kaldırılması talebini içeren soru önergesini yanıtlayan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düşük gelirlilerin bu konudaki beklentilerine yeşil ışık yakmadı. Gürer, sağlıkta katılım payının kaldırılması için verdiği kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesini de istedi.

KATKI PAYI VE İLAVE ÜCRET EMEKLİDEN ALINMASIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sigortalıların ve hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını, ancak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların ödemek zorunda oldukları katkı payı ve ilave ücretlerin, özellikle emekli, dul ve yetimler ile gelir düzeyi düşükler için ciddi mağduriyetler yaratıyor” dedi.

Gürer, “Gelir düzeyine bakılmaksızın uygulanan katkı payları ile ilave ücret alınması uygulamasının kaldırılması için herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?” şeklindeki soru önergesinin yanıtlanmasını istedi.

BAKAN SELÇUK, 5510 SAYILI YASAYI İŞARET ETTİ

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda katılım payının; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ettiğini belirterek, bu tutarların Kanunun 68 inci maddesi gereği alınmakta olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, “5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) katılım payı ve ilave ücret alınmayacak kişiler ve sağlık hizmetleri belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

GÜRER: “EMEKLİLİKTE YAŞAM ZORLAŞTI”

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Selçuk’un, soru önergesine verdiği yanıt üzerinden yaptığı değerlendirmede, “ Sağlıkta katılım payı ve ilave ücret kaldırılması için CHP olarak kanun tekliflerimiz var. Emeklilikte sağlık sorunlarının yoğunlaştığı bir gerçektir. Emekli zor geçim etmektedir. Ücret düşüktür. Bakanlık çalışanların sorunlarına gereken destek ve ilgiyi göstermemektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Bakanlık düşük maaş alan emekli, dul ve yetimlerin düşük gelirli sigortalıların bu konudaki taleplerine sıcak bakmıyor. Ancak, ülkemizde düşük maaşla evini geçindirmeye çalışan milyonlarca emekli katılım payı ve ilave ücret nedeni ile sorun yaşamaktadır. Bu durumu görmezden gelmemelidir” dedi.

CHP Milletvekili Gürer, özellikle emeklilerin devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve araştırma hastanelerinde farklı miktarlarda katılım payı ödediğini, ilaç reçetelerinde ise aldıkları ilaçların sayısına ve fiyatlarına göre maaşlarında ciddi kesintiye uğradığını ifade etti.

EMEKLİLERİN SESİNE KULAK VERİN

Sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli, dul ve yetimler ile düşük ücretli çalışanların bu hizmetleri alırken ödedikleri katkı payı ve ilave ücretlerin yarattığı mağduriyetlere dikkat çeken Gürer, “Bu konuda bir düzenleme yapılarak, düşük maaş alanlar ile emekli, dul ve yetimlerin ödediği katkı payı ve ilave ücret uygulamasına son verilmelidir. Kanun teklifimiz Meclis’te ele alınmalıdır” diye konuştu.