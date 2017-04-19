Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor

11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı, gelen enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyonun yüzde 4.34 çıkmasıyla, zam tahminleri yükseldi. Memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak. Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı.

Şu anda oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Yani memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.34 enflasyon farkı çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zam oranı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek. İlk 6 ayda enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı da o kadar olacak. Bunun 3 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.34 çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine göre bu oran artacak ya da azalacak..