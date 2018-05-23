Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 192 TL'si buhar oldu

Dolardaki bir türlü durdurulamayan yükseliş yine vatandaşı çarptı. Başbakan Binali Yıldırım’ın 30 Nisan’da açıkladığı, ‘Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi’ haberinin ardından henüz 25 gün geçmişken bu paranın 192 TL’si dolar karşısında şimdiden yok oldu.

Sözcü gazetesinden Kubilay Aydın'ın haberine göre 30 Nisan’da 4.04 olan dolar kuruna göre 1000 lira, 247 dolar ederken, 25 Mayıs’ta 4.82’yi gören kurla 207 dolar oldu. Aradaki 40 dolarlık kayıp ise 192 Türk Lirası’na denk geliyor.

Yani; ne yazık ki Başbakan’ın sözünü ettiği 12 milyon emeklinin alacağı para bugünkü dolar kuruna göre yalnızca 808 TL ediyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, “Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak ” dedi.

