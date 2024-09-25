Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu

Milyonlarca emeklinin zam alamamasına yol açan kök maaş hesabı değişiyor. Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli kök maaşında 2025 yılı için masadaki rakam belli oldu.

2025 yılı için geri sayım başlarken, tüm çalışanlar gibi emekliler de 2025 yılı maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

Milyonlarca emeklinin maaş zammı alamamasına neden olan ve emeklilerin büyük tepkisini çeken, son olarak Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen emeklinin kök maaşında 2025 yılı beklentisi belli olmaya başladı.

Bu Ocak'ta da hem memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi hem de refah payı ile yükseltilmesi de gündemde. Yeni taban maaş artışıyla ilgili bazı alternatifler de bulunuyor. Eğer OVP öngörüsüne göre 6 aylık enflasyon verisi olan yüzde 13.44 uygulanırsa 12.500 TL olan taban aylık 14 bin 180 TL'ye çıkıyor.

Taban aylık artışında yıllık enflasyon olan yüzde 41.5 uygulandığında ise yeni rakam 17 bin 687 TL olarak hesaplanıyor. Refah payı eklenip hesap yapıldığında ise yüzde 20 artışta 15 bin TL, yüzde 25 artışta ise taban maaş 15.625 TL oluyor.

Taban maaşa yapılacak artış emeklilere yapılan sosyal ödemeleri de artıracak.

Buna göre yeni belirlenecek taban maaşın altında kök aylığı olan emeklilere ödenen para taban aylığa tamamlanacak.

Örneğin 10 bin TL kök aylığı olan bir emekliye şuan 12.500 TL ödeniyor. Taban maaş 15 bin lira olduğunda bu emeklinin önce kök aylığı yapılan zam kadar artırılacak.

Çıkan rakam 15 bin TL'nin altında ise bu emekliye yeniden seyyanen ödeme yapılacak.