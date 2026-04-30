Emeklinin zamsız bayram ikramiyesinde ikinci şok: Tüm emekliler 4 bin TL alamayacak!

Kurban Bayramı yaklaşırken 17 milyon emeklinin beklediği zam haberi gelmedi. Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 4 bin TL olarak sabit kaldığını açıklarken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da "Herkes 4 bin TL almayacak" diyerek dul, yetim ve kendi priminden emekli olanlar için bayram ikramiyesi ödeme tutarlarını açıkladı..

Emekli vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle Kurban Bayramı öncesi umutla beklediği ikramiye artışı gerçekleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 bin TL’lik tutarın Kurban Bayramı’nda da değişmeyeceğini resmen açıkladı. Bu kararla birlikte, emekliler 2026 yılı toplamında 8 bin TL ikramiye almış olacak. İkramiyelerde zam beklentisi karşılık bulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarıyla sinyalini verdiği sabit rakam politikası, Bakan Işıkhan’ın son beyanıyla perçinlendi. Bakan Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesindeki hafta içerisinde emeklilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvimle banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Zam talepleri bir sonraki döneme kalırken, emekliler mevcut tutarlarla bayram hazırlığına başlayacak. Özgür Erdursun: "Herkes Aynı Ücreti Almayacak" Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyunda oluşan "her emekli 4 bin TL alacak" algısına açıklık getirdi. İkramiyelerin, kişilerin dosyalarındaki hisse oranlarına göre yatırılacağını belirten Erdursun, ödeme gruplarını şu şekilde sıraladı: Hak Sahibi Durumu Ödenecek İkramiye Tutarı Normal Emekli (Kendi primiyle emekli olanlar) 4.000 TL Dul Eş (Çalışıyor ya da kendi emekli maaşı varsa - %50 hisse) 2.000 TL Dul Eş (Çalışmıyor ve kendi emekliliği yoksa - %75 hisse) 3.000 TL Yetim Aylığı Alanlar (%25 hisse) 1.000 TL