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En düşük memur ve en düşük emekli maaşları belli oldu

En düşük memur ve en düşük emekli maaşları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından memur ve emeklilerle birlikte en düşük memur ve en düşük emekli maaşının 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarındaki artışta belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Aylık enflasyon temmuz ayında yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47, eylül ayında yüzde 2,97, ekim ayında yüzde 2,88 olarak belirlenmişti. Kasım ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak açıklandı.

Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 5 ayda yüzde 14,57 oranında bir zamma hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son olarak altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranında zam almıştı.

Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak hesaplandı. Bu enflasyon farkının, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sağlanan yüzde 6'lık ek artışla birleştirilmesi durumunda, toplamda yüzde 10,4'lük bir kümülatif zam gerçekleşecek. Bu artış, Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranı üzerinden birikimli olarak hesaplanacak.

Nihai rakam ise aralık ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Buna göre yeni yıl zamları 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak.

5 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Bağ-Kur ( Esnaf ): Mevcut Maaş 12.695 / Zamlı 14.545
Bağ-Kur ( Tarım ): Mevcut Maaş 10.089 / Zamlı 11.559
SSK ( 2000 öncesi ): Mevcut Maaş 14.178 / Zamlı 16.244
SSK ( 2000 sonrası ): 8.789 / Zamlı 10.070

5 AYLIK ZAM ORANINA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

En Düşük Memur Emekli Maaşı: Mevcut Maaş 17.586 / Zamlı 19.415
En Düşük Memur Maaşı: Mevcut Maaş 39.205 / Zamlı 43.282
Bekar Memur Maaşı: Mevcut Maaş 36.236 / Zamlı 40.005

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli olduMemur ve emeklilerin zamlı maaşları belli olduHaber

 

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