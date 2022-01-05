  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı

Engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı

Engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı

Kamuya engelli personel alımı için tercihler bugün başladı, ÖSYM tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

SON TARİH 14 OCAK

Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.

 

Etiketler Engelli kamu personeli alımı tercihleri Engelli kamu personeli alımı engelli kamu kamuya engelli personel engelli personel alımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük'ten AK Parti'ye kritik uyarı
Büyük sırrı açıklıyoruz: Çizgi film karakterleri neden dört parmaklı?
Yanında çalışan kadın ve kızına kabusu yaşattı! ''4-5 yıldır bana tecavüz ediyor''
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert yanıt: ''Dönsün de kocasına baksın''
Vaka patlaması İstanbul'un ilçe haritalarına böyle yansıdı: İstanbul kızardı!
Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu
Canlı yayında olay iddia: ''İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor''
Taciz mi güvenlik mi ? Havalimanında skandal görüntü
Erdoğan'ın maaşına gelen zam belli oldu! İşte 2022 Cumhurbaşkanı maaşı