Erdoğan yetkisini ilk kez eksi yönde kullandı: İşsizlik Fonu'nda devletin katkı payı %50 azaltıldı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelir yapısında kritik bir değişikliğe gidildi. Devletin fona sağladığı yüzde 1'lik katkı payı, bugünden itibaren yüzde 0,5’e düşürüldü.

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, İşsizlik Sigortası Fonu’nun en önemli gelir kalemlerinden biri olan devlet payında kesintiye gidildi. Karar kapsamında devletin fon üzerindeki doğrudan yükümlülüğü yüzde 50 oranında azaltıldı.

Devlet Payı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca, sigortalıların brüt kazançları üzerinden kesilen prim oranlarında yeni bir tablo oluştu. Daha önce yüzde 1 olarak uygulanan devlet katkısı, bugünden itibaren yüzde 0,5 olarak uygulanacak. İşçi ve işverenlerden alınan prim oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yapılan düzenleme sonrası İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılan paylar şu şekilde güncellendi:

İşçi Payı: %1 (Aynı kaldı)

İşveren Payı: %2 (Aynı kaldı)

Devlet Payı: %1’den %0,5’e düşürüldü.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yetkisi ilk kez bu yönde kullanıldı

İlgili yasal çerçeve, işsizlik sigortası prim oranlarını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisini Cumhurbaşkanına tanıyordu. Alınan bu son kararla, devletin fona sağladığı mali desteğin azaltılması yönünde bir tercih yapılmış oldu. Uzmanlar, bu adımın fonun genel gelir yapısında devletin doğrudan yükümlülüğünü hafifleteceğine dikkat çekiyor.

Devlet katkısındaki bu radikal düşüş, fonun mevcut birikimlerinin ve operasyonel sürdürülebilirliğinin nasıl etkileneceği sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle işsizlik ödeneği ödemeleri ve fonun diğer istihdam teşvikleri üzerindeki etkileri, önümüzdeki dönemin ekonomi gündeminde üst sıralarda yer alacak.