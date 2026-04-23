Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2008 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik yasal düzenlemeyi açıkladı. 2028 yılından itibaren emekli olacaklar için "hem emekli maaşı alıp hem çalışmak" hayal oluyor...

Türkiye’nin emeklilik sistemi, 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan köklü değişikliğin meyvelerini vermeye başlıyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle 2028 yılından itibaren emeklilik hakkı kazanacak binlerce kişinin, bugünkü emekliler gibi "sosyal güvenlik destek primi" ödeyerek çalışamayacağına dikkat çekti.

Karakaş, 2008 Ekim ayından sonra işe başlayanların emeklilik hayatında büyük bir sürprizle karşılaşacağını belirtti. Uzman isim, "2028 yılında 20 yıllık prim süresini doldurup emekli olan bir kişi yeniden iş hayatına girmek istediğinde, sistem ona 'Dur' diyecek.

Çünkü 2008 sonrası girişliler için sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma hakkı mevcut yasal düzenlemelerle kısıtlanıyor" dedi.

"Erken emeklilik tarih oldu"

Sistemdeki yaş sınırının kademeli olarak yükseldiğini hatırlatan Karakaş, bugün işe giren bir memurun veya Bağ-Kur'lunun 65 yaşından önce emekli olmasının imkansız hale geldiğini vurguladı:

"2048 yılına kadar primini dolduranlar için kadın veya erkek fark etmeksizin 65 yaş sınırı standart hale gelecek. 2026 itibarıyla göreve başlayan bir memurun emekliliği için en az 25 yıl prim ödemesi gerekecek."

İsa Karakaş, çalışma hayatına yeni atılan gençlere de seslenerek; SSK'lı olarak çalışanların en az 20 yıl prim ödeme zorunluluğu olduğunu, ancak bu süreyi doldursalar bile yaş haddini beklemek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Karakaş’a göre, 2028 sonrası emeklilik sisteminde hem maaş alıp hem sigortalı çalışmak sistem dışına itilecek.