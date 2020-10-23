Eylülde binlerce şirket kapandı!

Kurulan şirket sayısı eylülde aylık yüzde 13,38 ve yıllık yüzde 37,77 artarken, kapanan şirket sayısı aylık yüzde 18,45 ve yıllık 26,18 arttı. Türkiye’de kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 azaldı.

Kurulan şirket sayılarındaki eylül ayı yıllık değişimleri, kurulan şirket sayısında yüzde 37,77 kurulan kooperatif sayısında yüzde 47,71 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 33,38 artış oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26,18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı, yüzde 22,62 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 64,71 arttı.

Yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında yüzde 32,82 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,76 artış görüldü. Aynı dönemde, kapanan şirket sayısında yüzde 13,70 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,84 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 21,19 azaldı.

