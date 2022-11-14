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EYT düzenlemesinde herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

EYT düzenlemesinde herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
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AK Parti iktidarının son seçim müjdesi olan EYT düzenlemesi için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya herkesin aklındaki o sorulara tek tek yanıt verdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, tv100 canlı yayınında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Özgür Kaya'nın açıklamasına göre; EYT ile emekli olanlar isterlerse çalışma hayatına devam edebilir. Burada karıştırılan iki nokta bulunuyor. Sosyal güvenlik hakları ve iş hukukundan doğan haklar. Çalışma hayatına devam etmek, sürdürmek iş hukukunu ilgilendiren bir kavram. Emeklilik ise sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bir düzenleme. 

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik haklarını elde etmiş bir kişinin iş hukukundan doğan haklarını sonlandırmadan yani emeklilik için gerekli olan iş akdi feshini gerçekleştirmeden emekli olma şansı yok. 

Kaya'nın paylaştığı bilgilere göre, iş akdini sonlandırdıktan sonra sosyal güvenlik haklarından doğan emeklilik hakkı elde edilebilir. EYT'li bir kişi çalıştığı iş yerinde kendi istediğine göre çalışmaya devam edip etmeme kararını verebilir.

Etiketler özgür kaya eyt emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme
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