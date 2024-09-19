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EYT'de yeni dönem başladı

EYT'de yeni dönem başladı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun düzenlemesiyle emekli olup çalışmaya devam edenler için 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla önemli bir değişikliğe gidilmiş durumda.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi çerçevesinde emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi hakkı sona erdi.

Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 28 Temmuz 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş, 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kanunun bazı maddeleri ise 1 Eylül 2024 günü yürürlüğe girdi.

Kanunun 30. maddesi gereği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 95. madde de kaldırıldı.

EYT yasasının çıktığı 1 Mart 2023 tarihinden bugüne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan primi artık işveren ödeyecek.

1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla EYT'li çalışanlar için işverenler, asgari ücret üzerinden aylık 1013 TL daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 2,5'e yükselecek. Kanunun 28. maddesi uyarınca prim oranları eylül ayında değişecek. İşveren, her bir çalışan için en az 50 TL (asgari ücret) daha fazla prim ödeyecek.

Etiketler EYT emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Emeklilikte yaşa takılanlar prim
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