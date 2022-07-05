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EYT'liler için yeni açıklama! Bakan Bilgin tarih verdi

EYT'liler için yeni açıklama! Bakan Bilgin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT meselesinin masada olduğunu ve bu yılın sonuna kadar çözüleceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

'BU YILIN SONUNA KADAR...'

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, önlerinde acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin de "geçici işçiler" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunu çözeceğiz. Onlara söz verdim. Öncelikli çözeceğimiz sorunlardan birisi bu. Bunun yanında kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz."

 

Etiketler vedat bilgin eyt emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme
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