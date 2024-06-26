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  4. Fatih Altaylı: ''CHP AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı, asgari ücrete zam yapılmazsa çarşı karışır''

Fatih Altaylı: ''CHP AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı, asgari ücrete zam yapılmazsa çarşı karışır''

Fatih Altaylı: ''CHP AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı, asgari ücrete zam yapılmazsa çarşı karışır''
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Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması umuduyla yaşarken, AK Parti iktidarından "zam yok" açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ancak gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti'nin asgari ücrete zam yapmak zorunda olduğunu belirterek, "CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır" dedi.

Hem Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Bakanlardan hem de AK Partili milletvekillerinden peş peşe "Temmuz'da asgari ücrete ara zam yok" açıklamaları devam etse de gazeteci Fatih Altaylı, erken seçim tartışmalarını işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda hamle yapacağını açıkladı.

Altaylı, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı. Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade!'' dedi.

İşte Altaylı'nın açıklamaları:

''AK Parti için de siyasi irade üç harflidir: RTE... Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi planlamasına bakar, önündeki anketlere bakar. Der ki asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım. Asgari ücrete ben bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle sene sonu mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır.

CHP iyi bir oyun kurguladı, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi yaptılar. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa biz dedik yaptılar olacak yapmasalar da bizi dinlemediler olacak. Yani uzun lafın kısası CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır" diye konuştu.

Etiketler fatih altaylı asgari ücret CHP ak parti recep tayyip erdoğan asgari ücrete ara zam ara zam temmuz zammı
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