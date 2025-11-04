Geçen yıl bilmişti: Dev banka 2026 yılı asgari ücretini açıkladı

Geçen yıl asgari ücret zammını nokta atışı tahmin eden ABD’li yatırım bankası JPMorgan, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.

Asgari ücrete yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında görüşmelerine başlayacak. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret en geç 31 Aralık'ta ilan edilecek. Zam pazarlığı öncesi asgari ücret için tahminler açıklanmaya başlandı.

Geçen yıl asgari ücret artışını doğru tahmin eden bankacılık devi JP Morgan 2026 asgari ücret zammının yüzde 20, Morgan Stanley yüzde 20–25 aralığında olacağını öngörürken, Moddy’s de zammın beklenen enflasyon çerçevesinde olacağını açıkladı.

2025 yıl sonu enflasyonuna göre şekillenecek 2026 yılı asgari ücreti için Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28.5'e işaret edilirken, enflasyon oranlarına göre artış yapıldığında brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor.

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.