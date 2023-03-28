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Geçici işçilere kadro Meclis'ten geçti

Geçici işçilere kadro Meclis'ten geçti
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60 bin geçici işçiye kadro verilmesine yönelik düzenlemeyi içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçilerin çalıştırılma süresi 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

Geçici işçilere kadro düzenlemesinin yakın zamandan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Etiketler geçici işçi düzenleme meclis tbmm
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