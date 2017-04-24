Gelir vergisi kesintileri yargıya taşındı

Enerji Bir-Sen'in memur ve işçiyi ilgilendiren gelir vergisi kesintilerinin, çalışanların geliri oranında yapılması talebine Maliye Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi üzerine sendika konuyu mahkemeye taşıdı. Sendika, maaş ve ücretlerdeki vergi kesintisine esas matrahların iptali ve geçmiş yıllar da dikkate alınarak yeniden değerleme oranları doğrultusunda düzenlenmesi istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesine başvurdu.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde düzenlenen vergi dilimlerinin, kamuda çalışanlar açısından haksız sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Gelir vergisi hesabının çalışanların mali gücü nispetinde yapılmamasının düşük ücrete tabi kamu çalışanlarının daha yüksek vergi ödemesine neden olduğunu belirten Tonbul, gelir vergisinin hesaplanmasında Anayasanın 73'üncü maddesinde yer alan "mali güç ölçütü"nün dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Tonbul, "Düşük gelirli kamu çalışanlarının vergi dilimi, yüksek gelirli kamu çalışanlarına göre daha yüksek. Bu sebeple temel ilkesi adalet olan verginin, yapılan uygulamalar sonucunda adaletsizliğin kaynağını oluşturduğunu görüyoruz." dedi.

"Gerekirse konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacağız"

Tonbul, orantısız vergi kesintileri nedeniyle tek geçim kaynakları maaşları olan memur ve kamudaki sözleşmeli personelin ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sendika olarak her kamu çalışanının geliri oranında vergi verdiği bir düzenlemenin yapılması için Maliye Bakanlığına başvurmuştuk. Bakanlık, gelir vergisi kesintilerinin çalışanların geliri oranında yapılması talebimize olumsuz görüş bildirdi. Bunun üzerine biz de maaş ve ücretlerdeki vergi kesintisine esas matrahların iptali ve geçmiş yıllar da dikkate alınarak yeniden değerleme oranları doğrultusunda düzenlenmesi istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesine başvurduk. Mahkemeden çalışanlar adına olumlu bir kararın çıkacağına inanıyoruz ama çıkmazsa da bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz. Gerekirse konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacağız."