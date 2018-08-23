Girişimcileri başarıya götüren 12 pazarlama taktiği...

İş dünyasının yeni adayları genç girişimciler, kısa vadede başarıyı hedefler. Ancak bunu gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Emek, sabır, bilgi ve çalışma ile girişimcilerin başarıya ulaşması mümkün. Peki bu etkenleri, pazarlama sektöründe nasıl kullanabilirsiniz?

Hedef Belirleyin

Her girişimci, iş dünyasına başlarken büyük bir şirket olmak ister. Fakat bu tek başına bir hedef değildir. Rasyonel ve reel hedefler belirlenmeli, kısa ve uzun vadede neler yapılmasına karar verilmelidir. Bunun için de kısa yollar peşinde olunmamalıdır.

Pazarı Tanıyın

Harekete geçtiğiniz alandaki pazar dinamiklerini belirleyin. Hedef kitle, pazar büyüklüğü, şirket profili gibi noktalar üzerinde çalışın.

Hızlı ve Etkin Çalışın

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık pratiklik çok önemli bir hale geldi. Bu nedenle verimli çalışın ve akıllıca hareket edin. Daha önce yapılan ve başarısız olan örnekleri inceleyerek bunları tekrar etmeyin.

Motivasyonunuza dikkat edin

Her işte olduğu gibi girişimcilikte de motivasyon çok önemli. Henüz ilk adımda başarısız olabilir ya da istediğiniz kazanca ulaşamayabilirsiniz. Pazarlama sektörü artık dev bir dünya ve burada sadece güçlü olanlar ayakta kalabiliyor. Dolayısıyla moralinizi bozmadan çalışmaya devam edin.

Sosyal Medyayı Kullanın

Geleneksel pazarlamanın yanı sıra artık dijital pazarlama diye bir alan var. Burada başarılı olmak için teknolojinin bütün haberleşme ağlarını kullanmanız gerekiyor. Sosyal medya da bunların başında geliyor. Profesyonel bir ekiple sosyal medya kanallarınızı etkili kullanmaya özen gösterin.

Ürünün Faydasını Gösterin

Piyasaya sunduğunuz ürünün hedef kitlenize sağladığı faydaya vurgu yapın. Fiyat, kalite ve bu iki özelliğin sunduğu bir tanıtım noktası bulun.

Müşterilerle İletişim

Şikayet ve müşteri hizmetleri hattı gibi kurumsal araçlara sahip olun. Müşterilerinizden gelen istek, şikayet ve önerilere kulak verin.

Merak Uyandırın

Ürününüzü tanıtmak için onun tam olarak hazır olmasını beklemeyin. Plan halindeki ürünleriniz hakkında da ipucu vererek müşterilerinizi meraklandırın.

Online Videolar Kullanın

Eş zamanlı reklam ve real marketing (gerçek zamanlı pazarlama) gibi yeni nesil pazarlama olanaklarını sosyal medya aracılığıyla kullanın.

Sonuçları Değerlendirin

Piyasaya sunduğunuz ürünün aldığı tepkiyi anında ölçün. Geri dönüşleri analiz edin.

Arama Motorlarını Kullanın

SEO sistemleri başta olmak üzere bloglar, arama motorları, bloglar üzerinden ürünlerinizi internet üzerinden gösterin.

Çevrimiçi Destek Kurun

Sitenizi ziyaret eden müşterilerinizle anında ilgilenecek çevrimiçi destek hattı oluşturun. Kurumsal ve müşteri odaklı bir şirket olduğunuzu gösterin.