HAK-İŞ’ten TÜRK-İŞ’e asgari ücret tepkisi

2023 yılı asgari ücret pazarlığında masaya 7 bin 785 TL ile oturup "9 bin TL'nin altına imza atmayız" diyen ve yeni asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türk-İş'e Hak-İş sendikasından çok sert tepki geldi.

Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Ocak 2023'ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yapılan hesaplamaya göre brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ek olarak bin 551 lira 24 kuruş SGK primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruş da işveren işsizlik sigorta primi eklendi. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak hesaplandı.

Ancak asgari ücret pazarlık masasına 7 bin 785 TL ile oturup "9 bin TL'nin altına imza atmayız" diyen ve yeni asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türk-İş'e yönelik tepkiler sürüyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret süreciyle ilgili, “Masadan kalkmanın, ‘bu rakamlar olursa kabul ederiz’ demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, asgari ücret görüşmeleri sürecinde hem Asgari Ücret Teispt Komisyonu’nun işini zorlaştırmamak hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmemek için HAK-İŞ olarak rakam telaffuz etmediklerini anımsattı.

HAK-İŞ’in asgari ücretle ilgili yaptığı kapsamlı araştırma ve çalıştığı rakamların bulunduğunu vurgulayan Arslan, o süreçte talep etmesi halinde bu rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunmaya da hazır olduklarını belirtti.

‘MÜZAKEREDEN KAÇMAK KABUL EDİLEMEZ’

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil edenlerin tüm çalışanlara karşı sorumlu olduklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“TÜRK-İŞ’in üçüncü toplantının ardından rakam belirtip, ‘bu kabul edilirse masada oluruz’ ifadesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Her şeyden önce bütün işçileri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olan bir konfederasyonun sonuna kadar masada olması gerekiyor.

Müzakere edersin, taleplerinde ısrar edersin ve son ana kadar da bu taleplerin gerçekleşmesi için masada olmak zorundasın. Masadan kalkmanın, ‘bu rakamlar olursa kabul ederiz’ demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi.

Sorumluluktan kaçmak, masada müzakereden kaçmak ve Türkiye’nin en büyük sözleşmesi niteliğindeki bir platformu boş bırakmak asla kabul edilebilir bir şey değil” (AA)