Hemen hesabınızı kontrol edin ! Ödemeler bugün hesaplarda

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.