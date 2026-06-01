İş yerinde çektiği fotoğraf başını yaktı! Yargıtay'dan emsal karar!

Gece nöbetinde uyuyan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip amirine gönderen aşçı, Yargıtay'dan dönen emsal kararla büyük bir şok yaşadı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu eylemin Türk Ceza Kanunu'na göre hem "özel hayatın gizliliğini ihlal" hem de "görüntülerin ifşa edilmesi" olmak üzere iki ayrı suç oluşturduğuna hükmetti.

Çalışma hayatında milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren, işyeri sınırları içerisindeki cep telefonu kullanımı ve gizlilik sınırlarını yeniden çizen çok kritik bir yargı kararına imza atıldı.

Özel bir hastanenin mutfağında gece nöbeti sırasında uyuyakalan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip şikayet amacıyla amirine gönderen bir aşçı, kendisini ağır cezalık bir davanın tam ortasında buldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, olayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 134. maddesi kapsamında değerlendirerek emsal niteliğinde bir içtihat yarattı.

"Amire Şikayet" Amacıyla Çekilen Fotoğraf Davalık Etti

Olay, özel bir hastanede gece vardiyasında görev yapan aşçı B.D. ile mesai arkadaşı K.M. arasında yaşandı. İddiaya göre aşçı, nöbet esnasında uyuduğunu fark ettiği iş arkadaşının izinsiz olarak fotoğrafını ve videosunu çekti. Ardından bu görüntüleri durumu şikayet etmek amacıyla işyeri yönetimine (amirine) iletti. Yönetimin, uyuyan personel hakkında disiplin işlemi başlatmasının ardından ise hukuki süreç patlak verdi.

Görüntüleri gizlice çekilen çalışan, avukatıyla birlikte adliyenin yolunu tutarak rızası dışında fotoğrafının çekildiğini ve üçüncü kişilerle paylaşılarak özel hayatının deşifre edildiğini öne sürdü.

Yerel Mahkeme Ceza Verdi, İstinaf Beraat Dedi

Savcılık soruşturmasının ardından fotoğrafı çeken aşçı hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanık aşçıyı TCK'nın 134/2, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu karar Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozularak sanığın beraatine hükmedildi.

Yargıtay Son Noktayı Koydu: "Hem Çekti Hem Yaydı, İki Ayrı Suç İşledi"

Cumhuriyet Savcısı ve mağdur işçinin beraat kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay heyeti, milyonlarca çalışanı ilgilendiren dosyada İstinaf'ın beraat kararını bozarak emsal bir hüküm kurdu.

Yargıtay'ın hukuki değerlendirmesinde öne çıkan çarpıcı detaylar şunlar oldu:

İşyerinde dahi olsa uyuyan bir kişinin görüntüsünün rızası dışında çekilmesi, "görüntü ve seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturur.

Çekilen bu görüntülerin amir konumundaki 3. bir kişiye gönderilmesi ise "görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" olarak değerlendirilmelidir.

Sanığın eylemi tek bir suç değil; TCK 134 kapsamında iki ayrı suçu barındırmaktadır ve sanığa iki ayrı eylemden ayrı ayrı ceza verilmelidir.

Hukukçular, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin aldığı bu kararın; işyerlerindeki disiplin süreçlerinde "delil toplamak" amacıyla yapılan izinsiz çekimlerin ağır hukuki sonuçları olacağını gösteren, çalışan gizliliğini koruyan çok önemli bir içtihat olduğunu vurguluyor.

