İş yerleri ve ofis çalışanları için yeni koronavirüs kararı!

Sağlık Bakanlığı ofis ve iş yerlerinde koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin broşür yayınladı. Açıklamada iş yerlerinde çalışanlar arasında en az bir metre mesafe olması ve çalışanların maske takması gerektiği ifade edildi.

"İş yerlerindeki yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az bir metrede olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır" denilen açıklamada temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için de yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan broşürde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan personelin iyileşene kadar çalıştırılmaması ve bu kişilerin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi. İş yerlerindeki temizliğin önemine de dikkat çekilen açıklamada temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması önemle belirtildi.

Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirileceği söylenen açıklamada COVID-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetileceği ve diğer çalışanların maskesini takarak çalışmaya devam edeceği de ifade edildi.

