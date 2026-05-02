İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilmişken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’tan kritik uyarılar geldi. Mart ayı itibarıyla kesinleşen %10,04’lük zam oranına ek olarak refah payı veya seyyanen artış yapılacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan bütçe disiplini ve enerji maliyetleri planları nasıl etkiliyor? En düşük emekli maaşında 20.000 TL sınırı riskine dair tüm detaylar ve zam senaryoları haberimizde.

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ankara kulislerinden ilk veriler gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yasal olarak kesinleşen enflasyon farkının ötesinde bir "iyileştirme" beklentisi içinde olanlar için dikkat çeken bir tablo çizdi. Mevcut ekonomik konjonktür ve bütçe disiplini, ek zam umutlarını zayıflatıyor.

Mart Ayı İtibarıyla Zam Oranı Netleşti

TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı verileri toplandığında, emekliler için kümülatif enflasyon farkı şimdiden %10,04 seviyesine ulaştı.

Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellemeleri için şimdiden cebe koyduğu kesinleşmiş tutarı temsil ediyor. Ancak gözler, 4 Mayıs’ta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Küresel enerji maliyetlerindeki artışın bu veriyle maaşlara nasıl yansıyacağı merak konusu.

Seyyanen Zam ve Refah Payı Masada mı?

Uzman İsa Karakaş’a göre, Ankara koridorlarında şu an için refah payı veya seyyanen zam ihtimali düşük görünüyor. Savaşın getirdiği küresel belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçe gösterilerek, yasal enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirmenin şimdilik ufukta olmadığı belirtiliyor.

En Düşük Emekli Maaşında "Sabitlenme" Riski

Haberin en kritik noktalarından biri ise "en düşük emekli maaşı" uygulaması. Hükümetin bu uygulamayı dönüştürerek sadece sosyal yardıma muhtaç kesime destek vermeyi planladığı iddia ediliyor. Bu durum, milyonlarca emekli maaşının 20.000 TL sınırında sabit kalması riskini doğurabilir. 2027 vizyonuna kadar köklü bir intibak yasası veya sistem değişikliği bekleyen emekliler için Temmuz ayı, sadece enflasyon farkı ile sınırlı kalabilir.

