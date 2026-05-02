  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi

İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi

İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi
Güncelleme:

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilmişken, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’tan kritik uyarılar geldi. Mart ayı itibarıyla kesinleşen %10,04’lük zam oranına ek olarak refah payı veya seyyanen artış yapılacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan bütçe disiplini ve enerji maliyetleri planları nasıl etkiliyor? En düşük emekli maaşında 20.000 TL sınırı riskine dair tüm detaylar ve zam senaryoları haberimizde.

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ankara kulislerinden ilk veriler gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yasal olarak kesinleşen enflasyon farkının ötesinde bir "iyileştirme" beklentisi içinde olanlar için dikkat çeken bir tablo çizdi. Mevcut ekonomik konjonktür ve bütçe disiplini, ek zam umutlarını zayıflatıyor.

Mart Ayı İtibarıyla Zam Oranı Netleşti

TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı verileri toplandığında, emekliler için kümülatif enflasyon farkı şimdiden %10,04 seviyesine ulaştı.

Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellemeleri için şimdiden cebe koyduğu kesinleşmiş tutarı temsil ediyor. Ancak gözler, 4 Mayıs’ta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Küresel enerji maliyetlerindeki artışın bu veriyle maaşlara nasıl yansıyacağı merak konusu.

Seyyanen Zam ve Refah Payı Masada mı?

Uzman İsa Karakaş’a göre, Ankara koridorlarında şu an için refah payı veya seyyanen zam ihtimali düşük görünüyor. Savaşın getirdiği küresel belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçe gösterilerek, yasal enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirmenin şimdilik ufukta olmadığı belirtiliyor.

En Düşük Emekli Maaşında "Sabitlenme" Riski

Haberin en kritik noktalarından biri ise "en düşük emekli maaşı" uygulaması. Hükümetin bu uygulamayı dönüştürerek sadece sosyal yardıma muhtaç kesime destek vermeyi planladığı iddia ediliyor. Bu durum, milyonlarca emekli maaşının 20.000 TL sınırında sabit kalması riskini doğurabilir. 2027 vizyonuna kadar köklü bir intibak yasası veya sistem değişikliği bekleyen emekliler için Temmuz ayı, sadece enflasyon farkı ile sınırlı kalabilir.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...

Bu Haberleri Kaçırma...

Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da
İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da
Etiketler emekli zammı Temmuz zammı isa karakaş emekli maaş zammı en düşük emekli maaşı seyyanen zam refah payı ssk Bağ-Kur emekli zam enflasyon farkı enflasyon zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ''Rakamlar tedirgin edici'' dedi; 5 maddelik yol haritasını açıkladı Erdoğan ''Rakamlar tedirgin edici'' dedi; 5 maddelik yol haritasını açıkladı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı İstanbul'da turiste 400 TL deyip, 7 bin TL alan berber için harekete geçildi! İstanbul'da turiste 400 TL deyip, 7 bin TL alan berber için harekete geçildi! İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi Usta sanatçı Tülay Özer'e veda! Zerrin Özer cenazeye katılmadı Usta sanatçı Tülay Özer'e veda! Zerrin Özer cenazeye katılmadı Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Gök Vatan'ın koruyucusu ALKA hedefi tam isabet vurdu! Gök Vatan'ın koruyucusu ALKA hedefi tam isabet vurdu! Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Arda Güler’den yüzlerce öğrenciye ''10 numara'' yanıt Arda Güler’den yüzlerce öğrenciye ''10 numara'' yanıt Malumun ilanı! Cem Küçük, Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi'yi fena ifşa etti! Malumun ilanı! Cem Küçük, Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi'yi fena ifşa etti! Efsane sporcu 59 yaşında hayatını kaybetti Efsane sporcu 59 yaşında hayatını kaybetti Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü