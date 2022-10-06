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İşçi ve iş verenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''gelir vergisi'' mektubu

İşçi ve iş verenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''gelir vergisi'' mektubu

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi.

İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti.

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi.

İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.

Etiketler gelir vergisi recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı mektup türk-iş tisk
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