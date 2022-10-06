İşçi ve iş verenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''gelir vergisi'' mektubu
Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi.
İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti.
Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi.
İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.
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