İşçi zamları belli oluyor ! İşte Hükümetin ilk teklifi

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümet ilk teklifini sundu. Türk-İş'in yüzde 18 zam istediği 2017 yılı için, hükümetin ilk teklifi ise yüzde 6+3 oldu. 2017-2018 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz ay başlamıştı.

İşçiler adına toplu sözleşme masasına oturan Türk-İş; 157 bini kendi üyesi, 33 bini başka sendikalara üye toplam 190 bin işçi için pazarlık yapıyor. Türk-İş, işçilere hem zam hem iyileştirme talep ediyor. Brüt 2 bin 200 liranın altında ücret alan işçilere 400 lira, 2 bin 250-2 bin 500 arasında brüt ücret alanlara 200 lira, 2 bin 500-2 bin 800 lira arasında brüt ücret alanlara 2 bin 850 lirayı geçmemek şartıyla 100 lira verilmesini talep eden Türk-İş; 2017 için yüzde 18, 2018 için ise 2017'de gerçekleşen enflasyon oranına 4 puan ilave edilerek ücret zammı yapılmasını istiyor.

İşçilerin taleplerini dinleyen Çalışma Bakanlığı, ilk teklifini bu hafta sundu. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından iletilen teklif, "2017 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 3 düzeyinde zam" şeklinde oluştu. Türk-İş, teklifi yetersiz buldu.