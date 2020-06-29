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  4. 29 Haziran 2020 11:12

İşçiler direnişe geçiyor! Milyonlarca işçi 81 ilde sokağa iniyor

AK Parti ’nin “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adlı kıdem tazminatı çalışmasına karşı bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) yurt genelinde iş yerlerinde eyleme geçecek.

İşçiler direnişe geçiyor! Milyonlarca işçi 81 ilde sokağa iniyor
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DİSK Başkanlar Kurulu’nun kıdem tazminatına ilişkin açıkladığı sonuç bildirgesi bugün 81 ilde ve DİSK’in örgütlü olduğu işyerlerinde işçilerin de katılımı ile okunacak. DİSK yöneticileri, bölge ve işyeri temsilcileri tüm ülkede fabrikalarda, iş yerlerinde etkinliklere katılarak açıklama yapacak.

Türk-İş ise Başkanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda eylemlerin ilk adımı olarak, bugün 81 ilde Türk-İş bölge ve il temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticilerinin, iş yeri temsilcilerinin ve işçilerin katılımıyla basın toplantıları düzenleyecek.

Açıklamalar Türk-İş temsilciliklerinde, saat 11.00’de yapılacak. Türk-İş’in kararı doğrultusunda ayrıca sendika binalarına, arabalara, işyerlerine, evlere “kıdem tazminatına dokunulamayacağına” yönelik afişler asılacak.

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