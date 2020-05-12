İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısını açıkladı

Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından açıklanan işsizlik sigortası bültenine göre, corona virüsü salgınının etkisiyle Nisan’da 2 milyon 590 bin 589 kişiye toplamda 4 milyar 95 milyon TL’lik kısa çalışma ödemesi almaya hak kazandı. Kişi başı ödeme ortalama 1580 TL oldu.

Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin nakit çıkışları mayıs ayında yapılıyor.

Eylül 2005 tarihinden 29.02.2020 tarihine kadar toplamda 349 bin 798 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 432 milyon TL ödeme yapılmıştı.

Eğer bir şirket üretimi tamamen durdurmuşsa brüt ücretinin yüzde 60’ı kısa çalışma ödeneğinden sağlanıyor. Fakat çalışanın 15 günlük çalışma süresi için kısa çalışma ödeneğine başvurulmuşsa brüt ücretinin yarısının yüzde 60’ı devlet tarafından, 15 günlük çalışma ücreti şirket tarafından ödeniyor. Kişinin maksimum alabileceği kısa çalışma ödeneği 4 bin 380 TL’yi aşamıyor. Yani nisan ayında bütün bu etkenler düşünüldüğünde ortalama 1.580 TL rakamı ortaya çıkıyor.

MART’TA 96 BİNDİ

Salgının etkili olduğu Mart ayında da 96 bin 636 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesi gereğince, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödeniyor.

Corona virüsü salgınıyla birlikte yüz binlerce işletme, kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Yoğun başvuru üzerine hükümet, müfettiş incelemesi sürecini erteleyip ödemeleri başlatmıştı.

KISA ÇALIŞMADA BRÜT MAAŞIN YÜZDE 60 ALINIYOR

Kısa çalışma ödeneğinde çalışanların alacakları maaş tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde oluyor.

İş tamamen durmadıysa saatlik kayıp üzerinden ücret hesaplanıyor.