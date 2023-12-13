İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı

İŞKUR, Türkiye'de işverenlerin en çok aradığı meslek gruplarını açıkladı. İşte Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler...

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

En fazla ve en az işe yerleştirme yapılan iller

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu.

İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi.

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.

En fazla açık iş başvurusu imalat sektöründen

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.

Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti.

Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı.

İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti.

Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek

İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı.

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.

Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 24 azaldı

Kasım ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluştururken yüzde 25'i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

2022'nin Kasım ayında 3 milyon 132 bin 788 olan İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, bu yılın kasım ayında yüzde 24 geriledi.