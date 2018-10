İşsize aylık 3 bin TL maaş ! Kimler yararlanabilecek ?

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Bereket Sigorta’nın iş ortağı olduğu GİS’in Genel Müdürü Cüneyt Demir, yaptığı açıklamada kapsamı ve işsiz kalanlara yapılan ödemelerin büyüklüğü dikkate alındığında GİS’in Türkiye’de bu alanda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Demir, “GİS, çalışanlara ayrıca bir güvence sunuyor. İşsiz kalınması durumunda hayat standartlarını düşürmeden yeni bir iş bulunabilecek makul bir süre olan 6 aylık bir süre içerisinde 3 bin TL işsizlik maaşı alma imkanı veriyor. Yani işsizler toplam 18 bin lira işsizlik ödeneği alabiliyorlar. Bu bugüne kadar Türkiye’de bu alanda kapsam bakımından yapılan poliçeler dikkate alındığında bir ilk” dedi.



"Ayda 3 bin TL de GİS’ten işsizlik maaşı alabilecekler"

Genel İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma koşullarının devletin uyguladığı sistemle benzerlik gösterdiğini ifade eden Genel Müdür Demir, “İstem dışı işsiz kalan herkes, devletten işsizlik maaşı almaya hak kazanacak durumda ise bizden de işsizlik maaşı alabiliyor demektir. Bizimle yapacağı poliçe ile devletten alacağı işsizlik maaşına ilave olarak ayda 3 bin TL de GİS’ten işsizlik maaşı alabilecekler. 6 ay süre içerisinde daha düşük ücretle yeni bir işe girilmesi durumunda bile GİS kapsamı devam edecek ve aradaki maaş farkını GİS ödeyecek. Mesela GİS’ten işsizlik maaşı alan bir işsizimiz 3 ay sonra asgari ücretle işe girdi. 3 ay daha GİS’ten kendisine bin 400 TL civarında ödeme yapılarak, eline geçen rakam 3 bin TL’ye tamamlanacak” diye konuştu.



"Online başvurular başladı"

GİS’in sadece işsizlik sigortası olmadığının da altını çizen Demir, GİS’e başvurmanın son derece kolay olduğunu ifade ederek, “GİS işsiz kalınan süre içerisinde bireyleri kazadan, deprem gibi doğal afetlerden, kritik hastalıklardan doğan risklerden de koruyor. GİS’liler, kritik hastalıklar, ölüm, kaza, deprem gibi konularda da her biri 60 bin liraya kadar teminatlı güvenceye sahip oluyorlar. Ayrıca istem dışı işsiz bırakılanların haklarını hukuksal olarak arama konusunda da GİS, 10 bin TL’lik hukuksal koruma güvencesi veriyor. Şartları uyan herkes başvuruda bulunabilir. İşsizlik maaşı ile ilgili devletin uyguladığı yasal çerçevede ve prim gün sayısında çalışması bulunanlar, gis.com.tr üzerinden poliçe yapabilirler. İsteyenler taksit seçeneklerinden de faydalanabilir. GİS’e katılımı takiben 3 ay sonrasında işsiz kalınması durumunda, 1 ay bekleme süresinin ardından istem dışı işsiz kalanlar maaşlarını almaya başlayabilecekler. GİS’te artan oranlarda poliçe bedeli ve buna karşı daha az veya fazla işsizlik maaşı yok. Tek bir fiyat var ve 3 bin TL işsizlik maaşı bulunuyor” şeklinde konuştu.



"Şimdiden büyük ilgi var"

GİS’e daha şimdiden ilginin bir hayli fazla olduğunu belirten Demir, “İlginin daha lansman öncesinde bu kadar fazla olması bizi daha kapsamlı hazırlıklara yöneltti. Resmi internet sitemiz üzerinden hızlı erişim imkanıyla poliçe satın alma kolaylığı sağlanması buna bir örnek. Bazı sendika başkanlarımız da sisteme ilgi göstermeye başladılar. Kimse üyelerinin işsiz kalmasını istemez. Ama kaçınılmaz olan işten çıkarmalarda en azından işçilerin işsiz geçirecekleri günler düşünüldüğünde GİS’in sunduğu imkanlar gerçekten çok iyi. İşçi temsilcilerimiz ile özel çalışmalarımız olacak. GİS’i tüm çalışanlarımıza anlatmak ve faydalandırmak isteriz. GİS’ten faydalanmak isteyenler internet sitemizden veya çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Her sektör oturup özellikle bu dönemde ülkem için neler yapabilirim diye sorgulamalı. Bizler de sigorta sektörünün deneyimli insanları olarak oturduk ve memleketimiz için, işsizlik riski bulunan insanlarımız için nasıl daha fazla ürünler üretebiliriz diye çalıştık. Ortaya büyüklüğü bakımından daha önce olmayan böyle bir güvence çıktı. İsteriz ki keşke kimse işsiz kalmasın, kaza geçirmesin, hastalıklara yakalanmasın. Ama bunlar hayatın gerçeği. Her şey güzel ülkemiz ve güzel insanlarımız için” ifadelerini kullandı.