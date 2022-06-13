  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. İstanbul'da işçiler sokağa indi! Asgari ücret eylemi

İstanbul'da işçiler sokağa indi! Asgari ücret eylemi

İstanbul'da işçiler sokağa indi! Asgari ücret eylemi

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.

 "Zamları durdurun, ücretleri artırın" başlıklı açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini belirtti.

 Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.

Basın açıklaması, DİSK üyelerinin sloganlarıyla sona erdi. 

Etiketler disk eylem asgari ücret protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
İstanbul'da yabancı uyruklu cinayet! 15 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen
Erdoğan'dan asgari ücrete ''ara zam'' açıklaması
Bir seçim müjdesi daha! Borçlar silinecek!
Düğünde dehşet! Kalabalığın arasına taksiyle daldı
Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar
Zam sağanağı sonrası, akaryakıttaki vergi yükü dudak uçuklattı
Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekti