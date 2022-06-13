İstanbul'da işçiler sokağa indi! Asgari ücret eylemi

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi.

"Zamları durdurun, ücretleri artırın" başlıklı açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini belirtti.

Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.

Basın açıklaması, DİSK üyelerinin sloganlarıyla sona erdi.