İşte Türkiye'nin acı gerçeği: Her 5 gençten 1'i işsiz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre Türkiye toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Genç nüfusun, yüzde 48,8'ini kadınlar oluşturdu. Genç nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 16,1'i olarak hesaplandı. Genç nüfusun işsizlik oranı ise 2016 yılına göre 1.2 puan artarak, yüzde 20.8 oldu.

GENÇ KADINLAR İŞSİZ KALIYOR



Türkiye'de 2015- 2016 öğretim yılında yüzde 40,9 olan yüksek öğretim net okullaşma oranı, 2016-2017 öğretim yılında yüzde 42,4’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 39,2’den yüzde 40,5’e yükselirken kadınlarda yüzde 42,6’dan yüzde 44,4’e yükseldi. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2017 yılında yüzde 20,8 olarak gerçekleşti.

Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 17,8 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak yüzde 26,1 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2017 yılında yüzde 24,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 34 oldu. Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise istihdam edilen gençlerin yüzde 18'inin tarım sektöründe; yüzde 30,4’ünün sanayi sektöründe; yüzde 51,6’sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Şubat ayı işsizlik rakamları belli oldu

YİNE DE MUTLUYMUŞLAR



2017 yılında mutlu olduğunu söyleyen 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 61,3 oldu. Mutluluk oranı, 2017 yılında genç erkeklerde yüzde 55,3, genç kadınlarda ise yüzde 67,4 olarak gerçekleşti. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 48,2 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile başarı, yüzde 20,6 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 26,3 ile başarı, kadınlarda yüzde 22,8 ile sevgi yer aldı.

