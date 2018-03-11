TSK ve ÖSO 5 köyü daha teröristlerden temizledi
TSK ve ÖSO 5 köyü daha teröristlerden temizledi
ABD tarihinde ikinci kez olacak ! Hayran kalmıştı...
ABD tarihinde ikinci kez olacak ! Hayran kalmıştı...
İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor
İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor
Havadan görüntülendi... Yıkılacak !
Havadan görüntülendi... Yıkılacak !
Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !
Çin'den tarihi karar... Kabul edildi !
TSK açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı...
TSK açıkladı ! İşte öldürülen terörist sayısı...
Sefer iptalleri art arda geldi Ulaşıma sis engeli
Sefer iptalleri art arda geldi Ulaşıma sis engeli
Usta sanatçıya veda ! Ünlüler cenazeye akın etti
Usta sanatçıya veda ! Ünlüler cenazeye akın etti
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 11 Mart 2018 11:37

İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba tasarı kabul edilirse işverenler her ay 883 liralık teşvik alacak.

İşverene teşvik müjdesi ! Görüşmeler devam ediyor
A+ A-

Meclis`te görüşmeleri devam eden torba tasarı ile yeni çalışanların tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. İşverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Normal bir çalışan için ödenecek rakam asgari ücret üzerinden 883 lirayı bulacak. Böylece işverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Bilişim ve imalat sektörlerinde yeni eleman alındığında ödenecek teşvik asgari ücret ile sınırlanmayacak. Orada brüt ücret üzerinden teşvik verilecek ve bu miktar da 2.029 lirayı bulacak. Takvim'in haberine göre, verilecek teşvikler 12 ay boyunca ödenecek. Kadın ve genç istihdamında teşvik süresi 18 aya kadar çıkacak. Teşviklerden yararlanabilmek için SGK'ya borçlu olmamak, zamanında evrakları vermek ve sigortasız işçi çalıştırmamak isteniyo

Takvim

vergi , teşvik , meclis , prim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM