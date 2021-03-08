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İşverenler dikkat! Bu SGK bildirimleri yasaklandı

İşverenler dikkat! Bu SGK bildirimleri yasaklandı

İşe giriş bildirgelerinin elektronik ortamdan verilmeye başlandığı tarihten itibaren tüm muhasebecilerin, insan kaynaklarının ve ilgilenen işletme sahiplerinin yanlış sigortalı kolu bildirimlerine artık yasak getirildi.

Vatan'da yer alan habere göre, bir emekli kişiyi tüm sigorta kollarına tabi olarak ve yine tüm sigorta kollarına tabi olan ve emekliliği elde etmemiş bir kişiyi de aynı şekilde Emeklilik sonrası çalışma ve Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi bildiremek yasaklandı. 

Buna göre, çalışan bir personel emekli olduktan sonra da yanınızda çalışacak. Bu durumda kişinin tüm sigorta kollarına tabi olan bildirimlerini emeklilik nedeniyle kapatıp bir sonraki gün SGDP’li olarak yani emekli olarak girişini yapmak şart olacak.

Vatan

Etiketler İşverenler çalışanlar sgk İşe giriş bildirgeleri
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