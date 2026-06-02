  4. KVKK'dan tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren ''mesai takibi'' kararı!

İşyerlerinde ''Parmak İzi ve Yüz Tanımayla Mesai Takibi'' yasaklandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Resmi Gazete'de yayımlanan emsal kararıyla işletmeleri uyardı: Çalışanın açık rızası olsa dahi parmak izi, yüz veya retina taramasıyla mesai takibi yapmak yasaklandı. K

Milyonlarca çalışanı ve on binlerce işletmeyi yakından ilgilendiren tarihi karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yayımlanan son ilke kararına göre; iş yerlerinde çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz veya el geometrisi ve ses tınısı gibi biyometrik verileri kullanılarak mesai takibi yapılması hukuka aykırı bulunarak yasaklandı.

Kurulun aldığı karardaki en çarpıcı detay ise, çalışanın bu duruma "açık rızası" bulunsa dahi uygulamanın kesinlikle kabul edilmeyecek olması. Mevcut sistemlerini kullanmaya devam eden şirketleri ise ağır yaptırımlar bekliyor.

Çalışanın "Rızası" Olsa Bile Sistem Hukuksuz Sayılacak

Bugüne kadar birçok şirket, çalışanlarından rıza beyanı alarak biyometrik sistemleri mesai takibinde yasal bir çerçeveye oturttuğunu düşünüyordu. Ancak KVKK'nın bugünkü ilke kararı bu tartışmalara son noktayı koydu. Kurul, kişinin en hassas kişisel verileri olan biyometrik verilerin sırf işe giriş-çıkış saatlerini denetlemek gibi basit bir idari işlem için işlenmesinin kanuna ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu hükme bağladı. Açık rıza beyanları, bu uygulamanın hukuksuzluğunu ortadan kaldırmayacak.

KVKK'nın Önerdiği Yasal Alternatif Yöntemler Neler?

Haber3 editoryal masasının incelediği karara göre, KVKK işletmelere mesai takibini tamamen bırakmalarını değil, kanuna uygun alternatif yöntemlere geçmelerini şart koşuyor. Biyometrik veri ihlali yaratmadan kullanılabilecek yasal alternatifler şu şekilde sıralandı:

Şifreli veya PIN tabanlı sistemler
Geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri
RFID/NFC özellikli manyetik kimlik kartları
Denetçi gözetiminde manuel (elle) giriş sistemleri

İhlal Halinde Şirketlere Ağır Yaptırım Yolda

Yayımlanan ilke kararında veri sorumlusu statüsündeki işverenlere ciddi bir uyarı da yapıldı. Şirketlerin, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini sağlamak adına gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Kararda belirtilen ilkelere aykırı davranarak parmak izi veya yüz tanıma sistemleriyle mesai takibine devam eden işletmeler hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili cezai yaptırım hükümlerinin tavizsiz şekilde uygulanacağı bildirildi.

Resmi Gazete

