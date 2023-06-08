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İTO Başkanı asgari ücret zammı için teklifini açıkladı

İTO Başkanı asgari ücret zammı için teklifini açıkladı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücrete ilk 6 aydaki TÜFE kadar zam yapılmasının makul olacağını söyledi.

Katıldığı Bloomberg HT yayınında konuşan İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye’de asgari ücret Türk lirası bazında güncellenmelidir. Türkiye’deki istatistikler, rakamlar dikkate alınarak bu yeni rakam oluşturulmalıdır. Yabancı para birimine bağlı olarak bir asgari ücret güncellenmesinin son derece sakıncalı olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avdagiç ayrıca asgari ücrette 7. ayın başında yapılacak olan güncellemenin ilk 6 aylık TÜFE esas alınarak yapılmasının makul olacağını öngördüklerini belirterek, "Mutlaka vergi dilimlerinin de gözden geçirilmesi ve çalışanlar üzerinde ilave vergi yükü oluşmaması gerekiyor. Tüm vergi dilimlerinin asgari ücret artışına paralel bir şekilde güncellenmesi çok önemli" dedi.

Etiketler Şekip Avdagiç ito ito başkanı istanbul ticaret odası
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