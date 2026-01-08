Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.
Maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere, aynı Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık 2026 tarihinde verilecek.
Karar, 8 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol